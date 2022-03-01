جدد رئيس أوكرانيا التأكيد على الاستمرار في مقاومة الحرب الروسية من أجل البقاء مع أوروبا ودخول الاتحاد الأوروبي.

وقال فولوديمير زيلينسكي في اتصال هاتفي مع البرلمان الأوروبي: إن الهجوم الروسي لن يحرمنا من حريتنا ووجودنا مؤكدًا أنهم قادرون على الدفاع عن بلادهم.

رئيس أوكرانيا يطالب بالانضمام لأوروبا

وجدد الرئيس الأوكراني طلب بلاده الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مشيرًا إلى أنهم سيواصلون المقاومة.

من جانبها قالت رئيسة البرلمان الأوروبي إن أوكرانيا ستدخل باب البرلمان الأوروبي قريبًا، مجددة الدعم الأوروبي لأوكرانيا.

من جهة أخرى رفض الاتحاد الأوروبي أو أمريكا إرسال قوات مسلحة إلى أوكرانيا أو فرض حظر الطيران فوق الأجواء الروسية لأن ذلك يعني الحرب على روسيا.