شارك الفنان رابح صقر، متابعيه وجمهوره، مقطع فيديو من داخل سيارته رفقة نجليه صقر والوليد، حيث ظهروا وهم يغنون.

صقر والوليد الله يحفظهم

ويحفظ لكم اولادكم ❤️ pic.twitter.com/OPy6pIUCxj

— Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) March 13, 2022

رابح صقر وولداه

وبيّن مقطع الفيديو، الذي نشره صقر، على صفحته الشخصية بتويتر، مع ولديه وهم يغنون ويرددون كلمات إحدى الأغنيات والتي تقول: “فيه نوع من البشر يخطئ وإذا ما الموضوع عدى للأسف ما يستحي بالعكس يزداد التمادي”، وكتب معلقًا على الفيديو: “صقر والوليد الله يحفظهما ويحفظ لكم أولادكم”.

تفاعل المغردين

ونال مقطع الفيديو إعجاب عشاق ومتابعي رابح صقر، حيث كتب بلال أحمد علام: “الله يحفظهم لك وتفرح بهم وبأولادهم ويقر عينك بهم ويخليك لهم يا أبو صقر “، وقال صالح: “أب عظيم وفنان عظيم”، وغرد آخر: “يا رب يطول بعمرك ويحفظهم لك”.

رحلة علاجية

يذكر أن رابح صقر وصل إلى الرياض يوم الخميس 25 فبراير، قادمًا من رحلة علاجية ناجحة في الخارج، حيث سجد على أرض المطار.

وتداول مواطنون مقاطع فيديو لرابح صقر وهو يركب الطائرة في طريقه للمملكة والآخر عند الوصول، حيث سجد على أرض المطار، شكرًا وامتنانًا، وشارك حساب صقر على تويتر الفيديو وكتب معلقًا: “أبو صقر جايكم يا أهل السعودية ويقول لكم مشتاق لكم كثيييير”.

وكان رابح صقر خضع لعملية قسطرة في القلب ما جعله يقدم اعتذارًا للجمهور بسبب حالته الصحية، واعتذاره عن الحفلات العامة.