ارتبكت المتحدثة باسم البيت الأبيض جينيفر رين بساكي وتغير لون وجهها بعدما واجهت سؤالًا حول نوعية الأسلحة التي ترسلها أمريكا إلى أوكرانيا.

‘The answer is yes, although you don’t want to say it’ — This reporter got into it with Jen Psaki on what the U.S. considers offensive vs. defensive weapons supplied to Ukraine. Watch the back and forth 👀 pic.twitter.com/udlJSUDxo3

— NowThis (@nowthisnews) March 17, 2022

وخلال أحد اللقاءات الصحفية سأل الصحافي جون ديكر، متحدثة البيت الأبيض عن الأسلحة الأمريكية التي تضم من بينها: 100 قاذفة قنابل يدوية، و5000 بندقية، و1000 مسدس، و400 رشاش.. وسأل بالقول هل تقولين إن هذه الأسلحة ليست هجومية؟”.

رد متحدثة البيت الأبيض

وحاولت المتحدثة الرسمية تحاشي الإجابة مباشرة حيث قالت : “إنها أسلحة تساعد الشعب الأوكراني على محاربة العدوان من قبل دولة أجنبية”. وبعدما قاطعها الصحافي مؤكدًا أنها أسلحة عدائية قالت : ” نعم نقدم مجموعة من الأسلحة إلى أوكرانيا.. هناك فرق بين الطائرات والأنظمة العسكرية الضخمة.. أعتقد أن أي شخص يدرك ذلك”.

رد مازح على العقوبات الروسية

وفي وقت سابق ردت المتحدثة الأمريكية بشكل مازح على العقوبات التي فرضتها روسيا على الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته وعدد من القادة الأمريكيين.

وقالت ساكي ردًا على سؤال حول تأثير العقوبات: “لن يتفاجأ أي منكم أنه لا أحد منا يخطط لرحلات سياحية إلى روسيا، ولا يمتلك أي منا حسابات بنكية لن نتمكن من الوصول إليها، لذلك سنمضي قدمًا”.

وأشارت ساكي أيضًا إلى أن بيان روسيا بشأن العقوبات أغفل أن “الرئيس بايدن هو “الابن”، مازحة “ربما كانوا قد عاقبوا والده، فليرقد في سلام”.