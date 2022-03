ارتبكت المتحدثة باسم البيت الأبيض جينيفر رين بساكي وتغير لون وجهها بعدما واجهت سؤالًا حول نوعية الأسلحة التي ترسلها أمريكا إلى أوكرانيا.

‘The answer is yes, although you don’t want to say it’ — This reporter got into it with Jen Psaki on what the U.S. considers offensive vs. defensive weapons supplied to Ukraine. Watch the back and forth 👀 pic.twitter.com/udlJSUDxo3

— NowThis (@nowthisnews) March 17, 2022