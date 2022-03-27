شهدت بعض الشوارع والطرق السريعة في كوبا، انتشارًا كبيرًا وغزوًا لملايين من سرطانات البحر، والتي تهاجر في هذه الأثناء، في شكل أسراب ضخمة بعد الازدهار الكبير في أعداد اليرقات.

سرطانات البحر تغرق شوارع كوبا

فبعد عامين من جائحة فيروس كورونا التي ضربت دول العالم، ظهرت السرطانات في وقت مبكر وفي أسراب غير مسبوقة وفقًا للسكان المحليين حول خليج في كوبا، وذلك بعد أن نما حجمها وأعدادها بشكل كبير، وتم السماح لهم بعبور الطرق المزدحمة بسلام، وفقًا لحصيفة نيويورك بوست.

وبعد بدء هطول أمطار الربيع في الجزيرة، تظهر ملايين القشريات الحمراء والصفراء والسوداء عند الفجر وتنتقل من الغابة عبر الطريق وصولًا إلى الساحل الجنوبي لكوبا لتفرخ في البحر، وتحدث هذه الهجرة الجماعية بعد التزاوج لأن الإناث تعود إلى البحر لتطلق بيضها لتفقس حيث تعيش اليرقات كعوالق.

حركة مرور فليلة

وفي ذات السياق قال أنجيل إيراولا، 46 عامًا، الذي يحرس موقفًا للسيارات بعيدًا عن الطريق المتعرج الذي ينتشر فيه سرطان البحر والذي يتتبع الخليج: “كانت حركة المرور قليلة جدًا، والقليل جدًا من السياحة، ويوجد سرطان البحر الآن أكثر مما كان عليه في سنوات عديدة.”

من جانبه حلل رينالدو سانتانا أجيلار، العالم بوزارة البيئة الكوبية الزيادة الملحوظة في عدد السكان ، بقوله: “لقد لاحظنا أن الهجرات كانت بها كثافة عالية بشكل غير عادي من السرطانات”.