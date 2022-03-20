انتظم اليوم الأحد طلاب وطالبات التعليم العام حضوريًا في جميع المراحل الدراسية بالمدارس الحكومية والأهلية والأجنبية، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة والتعليم المستمر، معلنين عن انطلاقة جادة لمواصلة رحلتهم التعليمية بعودة حضورية كاملة خلال الفصل الدراسي الثالث من العام 1443هـ، وذلك وسط اكتمال تجهيزات واستعدادات المدارس بجميع مناطق ومحافظات المملكة.

صوت الحياة يشيع بمدارس عسير

وسط أجواء مفعمة بالنشاط والحيوية في جميع مدارس منطقة عسير جاء اليوم الأول بالفصل الدراسي الثالث للعودة الحضورية الكاملة، حيث شهد الطلاب والطالبات عودة الاصطفاف الصباحي والإذاعة المدرسية.

وعزف الطلاب الأناشيد ورددوا الله أكبر في طابور الصباح كما تم عقد برامج توعوية تعزز من أهمية العودة الحضورية الكاملة للطلاب والطالبات في رحلة اليوم الدراسي الأول.

وعبر طلاب وطالبات تعليم عسير عن سعادتهم بالعودة الحضورية ومقابلة أصدقائهم ومعلميهم، وممارسة أنشطتهم وهواياتهم، فيما تمنى أولياء أمورهم فصلًا دراسيًا موفقًا، موجهين شكرهم للقيادة الرشيدة.

سعادة بالعودة الحضورية في تعليم المدينة

واستقبلت المدارس بتعليم المدينة المنورة بداية الفصل الدراسي الثالث بالسعادة والسرور بالعودة الحضورية الكاملة في المرحلة الابتدائية والطفولة المبكرة ورياض الأطفال حيث رسم طلاب وطالبات ابتدائية صفية بنت الزبير والروضة 31 صباح اليوم الأحد لوحات فنية في طابور الصباح بالاصطفاف والأغاني والأناشيد.

وكانت الفرحة والبهجة عنوانًا لعودة الاصطفاف الصباحي والإذاعة المدرسية، كما استقبلت مدارس الطائف طلابها بالهدايا والورود.

من جانبها قالت مديرة الروضة السادسة إيمان الفوزان، إن الفصل الدراسي الثالث سيضم أنشطة وفعاليات متنوعة، مشيرة إلى أن اليوم كان في منتهى السعادة للطلاب ومن أجمل الأيام لهم نظرًا لعودتهم الحضورية، مؤكدة أن حلم العودة تحقق والأمهات مهيآت نفسيًا للعودة.

انتظام مدارس الجوف

وفي الجوف انتظم أكثر من 97 ألف طالب وطالبة في مدارسهم، مع بداية الفصل الدراسي الثالث، واحتفت جميع المدارس بالعودة الحضورية الكاملة.

كما احتفت إدارة تعليم الجوف ممثلة بإدارتي التوجيه والإرشاد للبنين والبنات بمناسبة اليوم العالمي للسعادة وتطلع المدير العام بأن تكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثالث مصحوبة بالسعادة لجميع منسوبي ومنسوبات التعليم.

ويواصل الطلاب والطالبات مسيرة التعلم في الفصل الدراسي الثالث، مع إلغاء العمل بالنماذج التشغيلية التي تم اعتمادها خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني، إلى جانب عودة الاصطفاف الصباحي، وممارسة الرياضة البدنية، والأنشطة اللاصفية، والإذاعة المدرسية، وعودة المقاصف المدرسية، وإلغاء التباعد بين الطلبة، وذلك في ظل استمرار العمل بتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة، وتعقيم المرافق المدرسية والحافلات بشكلٍ دوري، إلى جانب استمرار اشتراط اكتمال التحصين للكادر التعليمي والإداري والعمالة، والطلاب والطالبات ممن تجاوزوا 12 عامًا.

ونوّهت وزارة التعليم بأهمية تطبيق قواعد السلوك والمواظبة المحدّثة للطلبة في المدارس، مؤكدةً على مكاتب الإشراف التربوي متابعة سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول، وإعداد التقارير، وتقويم الأداء، في جميع مدارس التعليم العام، وفقًا لطبيعة المقرر والمرحلة والصف الدراسي، والرفع بتقارير الأداء، وذلك بهدف متابعة سير العملية التعليمية، بما يسهم في تحسين وتجويد نواتج التعلّم.