في محاولة منها للهروب من شبح العنوسة المتزايدة، أثارت فتاة سودانية جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي في الخرطوم، بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تطلب الزواج عند إشارة مرورية وسط العاصمة.

فتاة تعرض نفسها للزواج في شوارع الخرطوم pic.twitter.com/UaophF6xIm

— Eman Salman (@EmanSal11848242) March 27, 2022

سودانية تعرض نفسها للزواج

ووثق مقطع فيديو متداول، عرض فتاة سودانية نفسها للزواج بإشارة مرور في العاصمة السودانية، حيث وقفت وهي ترتدي ملابس سوداء بين السيارات المارة رافعة لافتة لطلب الزواج بحسب ما تم تداوله على تويتر.

أوضاع معيشية صعبة

ويشهد السودان أوضاعًا معيشية صعبة، بسبب الأحوال السياسية المضطربة، حيث تدهورت العملة الوطنية بشكل ملحوظ خلال الاسبوعين الماضيين، وفقدت أكثر من 80 % من قيمتها؛ وجرى تداول الدولار الواحد بنحو 780 جنيه في السوق الموازي مقارنة مع نحو 430 جنيهًا قبل أحداث أكتوبر.

واضطرت الحكومة في الخرطوم إلى اللجوء لمضاعفة أسعار بعض الخدمات الأساسية، مما انعكس سلبًا على أسعار السلع والخدمات الأساسية في بلد يعيش فيه أكثر من 60 % من مواطنيه تحت خط الفقر، لترتفع أسعار معظم السلع في الأسواق بنسب تصل إلى 60 % خلال الأيام القليلة الماضية، وارتفعت أسعار الوقود للمرة الرابعة في أقل من شهرين؛ حيث ارتفعت تسعيرة الوقود بالطلمبات بأكثر من 30 %، وارتفعت أسعار الخبز بمقدار 20 % وسط توقف تام للبيع بالسعر المدعوم.

كما توقفت حركة بيع عديد من السلع خاصة الأجهزة الإلكترونية ومواد البناء بسبب الخوف من سعر الجنيه مستقبلًا، ليواجه الاقتصاد السوداني خطر الدخول في انكماش كارثي قد يعيد معدلات النمو إلى ما دون الصفر في المئة، في ظل تراجع الإنتاج وانخفاض قيمة العملة المحلية.