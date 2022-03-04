شهدت محافظة حفر الباطن مساء أمس الخميس وحتى صباح اليوم الجمعة عاصفة غبارية مصحوبة برياح قوية وانعدام للرؤية الأفقية وقد أسفرت عن تضرر عدد من المركبات في حي التلال وتحطم زجاجها.

وكان مركز الأرصاد الوطني قد أصدر تحذيرًا باللون الأحمر باستمرار العواصف الرملية التي تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية الأفقية.

توقعات الأرصاد اليوم

من جانبه توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والقصيم.

كما توقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

سرعة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-50 كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.