لجأ عجوز صيني إلى العيش في مطار بكين سنوات طويلة، هربًا من عائلته وتدخلاتهم المستمرة في نمط حياته، الأمر الذي سبب له انزعاجًا وحصارًا كبيرًا، ليقرر في النهاية العيش داخل المطار، وذلك على طريقة الممثل الأمريكي توم هانكس في فيلم The Terminal.

عجوز صيني يقيم داخل مطار بكين

“واي جيانجيو” رجل صيني في الستينيات من عمره، انتقل إلى مطار العاصمة بكين الدولي منذ 14 عامًا ويقيم به حتى الآن، ليأخذ راحته في التدخين بقدر ما يحلو له، دون تدخل من الأهل والأصدقاء.

ويمتلك “واي” مجموعة من طعامه وممتلكاته وحقيبة نومه في منطقة انتظار داخل المطار، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مؤكدًا أنه لن يعود إلى المنزل لأنه سيضطر إلى الإقلاع عن الشرب والتدخين، وهي عادة يزودها بمخصصاته الحكومية الشهرية.

وقال العجوز الصيني لصحيفة تشاينا ديلي: “لا يمكنني العودة إلى دياري لأنني لا أملك حرية هناك”، وأضاف: “أخبرتني عائلتي أنه إذا كنت أرغب في البقاء، يجب أن أتوقف عن التدخين والشرب”.

وتابع: “إذا لم أتمكن من فعل ذلك، فسأضطر إلى منحهم كل المخصصات الحكومية الشهرية البالغة 1000 يوان، ولكن كيف يمكنني شراء السجائر والكحول؟”.

الاستقرار في المبنى رقم 2

وانتقل واي في عام 2008 لمطار بكين، واستقر في المبنى رقم 2، وهو “الأكثر دفئًا” حسب وصفه، لكنه قال سابقًا لـ Pear Video إنه يزور منزله في بعض الأحيان، ويقع منزله في مدينة وانغجينغ، على بعد حوالي 12 ميلًا من المطار، لكنه لا يحب المغادرة.

وبدأ واي النوم في محطات السكك الحديدية والمطار بعد خلاف مع أسرته، وتخلى عن البحث عن عمل، وتم التخلي عنه من وظيفة كان يعمل فيها في مصنع لمحركات الاحتراق الداخلي في الأربعينيات من عمره لكونه “كبيرًا في السن”.

ويبدو أن العجوز الصيني لم يزعج أحدًا من الموظفن أو العمال بالمطار، ما جعل الجميع يعتاد على وجوده، حيث أشار الموظفين إلى إن واي غير ضار، وقال أحد العمال إن السيد واي قد تم تشجيعه على المغادرة عدة مرات ولكنه لم يذهب، مضيفًا أن ساكن المطار لا يزعج الركاب الآخرين.