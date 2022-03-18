كشف رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، اليوم الجمعة، عن حجم الخسائر التي طالت العاصمة الأوكرانية جراء الانفجارات التي خلفها القصف الروسي على المدينة أمس الخميس.

#Kyiv's mayor #Klitschko arrived at the scene of explosion in #Podilsky district.

According to preliminary information one person was killed and 19 injured, including four children. Six residential buildings, a kindergarten and a school were damaged. pic.twitter.com/Yo1ER5c8MD — NEXTA (@nexta_tv) March 18, 2022

دمار في بودوليسكي وسط كييف

واستعرض كليتشكو، في مقطع فيديو حجم الدمار الذي خلفته الانفجارات بالمباني والمؤسسات الأوكرانية في منطقة بودوليسكي في قلب العاصمة كييف، مشيرًا إلى أن الانفجارات ألحقت أضرارًا بستة مبانٍ سكنية وروضة أطفال ومدرسة.

وأضاف: “وبحسب المعلومات الأولية، قتل شخص وجرح 19 بينهم أربعة أطفال”.

وتابع في حديثه لوسائل الإعلام: “الروس سيقومون بقتل المدنيين في العاصمة كما فعلوا في مدن أوكرانية أخرى”.

عمدة #كييف: الروس سيقومون بقتل المدنيين في العاصمة كما فعلوا في مدن أوكرانية أخرى#العربية pic.twitter.com/AMAwyLDDht — العربية (@AlArabiya) March 18, 2022

مساعدات أمريكية

وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن بلاده وفرت ملياري دولار لدعم أوكرانيا عسكريًا، مشيرًا إلى أن المساعدات تشمل مضادات للدبابات وأنظمة دفاع جوي.

وأضاف في مؤتمر صحافي أمس الخميس، أنه يعمل على حض الكونغرس على العمل بسرعة على إقرار تقديم المساعدات لأوكرانيا. إلى ذلك، قال إن روسيا ارتكبت “جرائم حرب” في أوكرانيا، وإن واشنطن تعمل على توثيقها، لافتًا إلى أن الأوكرانيين يعانون بسبب الهجوم الروسي.

واتهم موسكو بمحاولة اختلاق ذرائع لاستخدام أسلحة كيمياوية في أوكرانيا، مبينًا أن هجوم بوتين على أوكرانيا لم يتم وفقًا للخطة. وأوضح أن تبعات الهجوم الروسي بدأت تؤثر على أسعار الوقود والاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن روسيا باتت على حافة الهاوية بسبب العقوبات غير المسبوقة.