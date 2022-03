كشف رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، اليوم الجمعة، عن حجم الخسائر التي طالت العاصمة الأوكرانية جراء الانفجارات التي خلفها القصف الروسي على المدينة أمس الخميس.

#Kyiv's mayor #Klitschko arrived at the scene of explosion in #Podilsky district.

According to preliminary information one person was killed and 19 injured, including four children.

Six residential buildings, a kindergarten and a school were damaged. pic.twitter.com/Yo1ER5c8MD

