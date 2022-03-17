استمرار لمعاناة سكان إقليم الأحواز، والتنكيل بهم من قبل السلطات الإيرانية، أقدم عنصر حكومي إيراني، على ضرب سيدة بلا رحمة بكعب بندقيته شمال الأحواز.

مقطع متداول لعنصر حكومي إيراني يضرب بلا رحمة امرأة بكعب بندقيته شمال الأهواز #إيران#العربية pic.twitter.com/ed0r2dFYml

— العربية (@AlArabiya) March 16, 2022

إيراني يعتدي على سيدة بـ الأحواز

وتداول مغردون مقطع فيديو يوثق لضرب عنصر حكومي إيراني – بلا رحمة – امرأة بكعب بندقيته شمال الأهواز، والتي كانت جالسة على الأرض من شدة التعذيب التي لاقته من العنصر الحكومي.

ولم تشفع آلام السيدة وعدم قدرتها على الحركة لينهال عليها العنصر الحكومي بقسوة بكعب البندقية فوق رأسها، قبل أن يركب سيارته ويرحل، كاشفًا عن وحشية العناصر الحكومية الإيرانية تجاه سكان الإقليم المليء بالخيرات والثروات، المنكل بسكانه على كافة المستويات.

الاضطهاد والحرمان

يذكر أن إقليم الأحواز كان يتمتع بحكم ذاتي وجميع سكانه من العرب، قبل أن تضمه إيران إليها عام 1925 في عصر حكم الشاه، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن يعاني أهالي الإقليم من الاضطهاد والحرمان، وهذا على الرغم من أن تلك المنطقة تعتبر الأغنى في إيران من حيث النفط والغاز والموارد الطبيعية.