وثق مغردون هبوب رياح وعواصف ترابية على عدة مناطق بالمملكة، فيما وثق آخرون حلول الربيع وأجواءه المختلفة في مناطق أخرى اليوم الخميس 30 رجب، الموافق 3 مارس 2022.

عاصفة غبارية كثيفة بين حدود #السعوديه و #الاردن باتجاه #طريف #طبرجل #القريات الان مباشر س ١.٣٠ ظهر الخميس ٣٠ رجب ١٤٤٣ _ ٣ مارس ٢٠٢٢

📷 حماد الثابتي pic.twitter.com/4CX4aQkG48

— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) March 3, 2022

رياح وعواصف ترابية

وشارك المغرد حماد الثابتي بمقطع فيديو يظهر من خلاله عاصفة غبارية كثيفة بين حدود السعودية والأردن باتجاه طريف طبرجل – القريات ظهر الخميس.

فيما وثق حساب مجموعة مناخ الجزيرة العواصف الترابية غرب الفوارة بغرب القصيم، ظهر اليوم، فيما شارك المغرد أبو مالك الحويطي، بفيديو لأجواء حلول موسم الربيع غرب تبوك.

عواصف ترابية غرب الفوارة غرب #القصيم الان س ١٢.٠٠ م الخميس ٣٠ رجب ١٤٤٣ pic.twitter.com/c2OHB7KjlT — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) March 3, 2022

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون عاصفة ترابية تصل سرعة الرياح معها إلى أكثر من 55 كم/ساعة تؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية مصحوبة بانخفاض في درجة الحرارة على مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل، القصيم، المدينة المنورة، الرياض، مكة المكرمة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وكذلك على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم وأجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ويستمر ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على بقية مناطق المملكة.

ربيع البدع غرب #تبوك اليوم الخميس ٣٠ رجب ١٤٤٣

عضو المجموعة أبومالك الحويطي pic.twitter.com/q78XX7Xe5P — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) March 3, 2022

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-50 كم/ساعة. وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة، وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.