أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول اعتقال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنيسكي تفاعلا واسعًا، خاصة بعد اكتشاف فبركة الفيديو.

فبركة فيديو لـ اعتقال زيلنيسكي:

وكتب على الفيديو المتداول عبارة: “فيديو يوثق لحظة اقتحام الجيش الروسي لمنزل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واعتقاله”.

وقالت وكالة فرانس برس في تقريرٍ لها: إن الفيديو غير صحيح، وبأنه يعود لعام 2016، واستخدم في تقارير تتعلق بمداهمة قادت لاعتقال زعيم المخدرات المكسيكي خواكين غوزمان (إل تشابو).

ويظهر في الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتين و43 ثانية، مجموعة من الرجال المسلحين بالزي الرسمي يقتحمون منزلًا.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نشرت الفيديو نفسه بعنوان: “مداهمة منزل إل تشابو” في 13 يناير بعام 2016.