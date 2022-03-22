نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قافلة إمدادات عسكرية تمر عبر إحدى المناطق في مدينة خاركيف جنوب أوكرانيا.

وزارة الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو يظهر قافلة إمدادات عسكرية تمر عبر منطقة في #خاركيف بـ #أوكرانيا #العربية pic.twitter.com/G8Sycva7ZJ

— العربية (@AlArabiya) March 22, 2022

إمدادات عسكرية في أوكرانيا

وأظهر الفيديو قافلة إمدادات عسكرية كبيرة تسير باصطفاف في الصباح الباكر، في مدينة خاركيف، بينما يظهر على جنبات الطريق آثار المعارك التي دارت رحاها بين الجيش الروسي والجيش الأوكراني خلال الأيام الماضية، حيث تتناثر المركبات العسكرية المتفحمة.

روسيا تحذر الناتو

وفي وقت سابق حذرت موسكو من خطورة أي خطوات تصعيدية، على وقع التطورات الميدانية الأخيرة التي تشهدها العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، والتي تطوي شهرها الأول.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن بلاده تحذّر حلف شمال الأطلسي من أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في العلاقات.

وأضاف المسؤول الروسي أن أي “خطوات متهورة” من “الناتو”، وفق تعبيره، يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد، معتبرًا أن الخطوة الصحيحة من الحلف تأتي بوقف دعم كييف أولًا.

كذلك أوضح عدم وجود أي علاقات حالية بين روسيا والناتو، لافتًا إلى أن مستقبل تلك العلاقات يعتمد على خطوات الحلف القادمة.

وأتى كلام المسؤول الروسي بعد تأكيد من الكرملين جاء أمس الاثنين، على أن موسكو ستتعامل مع أي قرار من دول الناتو للتدخل في أوكرانيا، واصفًا ذلك بأنه تطور سلبي للأمور.