وثق مقطع فيديو لحظة استهداف دبابة روسية بصاروخ بينما كانت تسير وسط رتل من الدبابات في أحد الطرق الأوكرانية.

مشاهد متداولة لاستخدام الجيش الأوكراني مضادات دبابات لمواجهة القوات الروسية #العربية pic.twitter.com/H3SaqmB6ca

— العربية (@AlArabiya) March 12, 2022

وأظهر المقطع طابور من الدبابات فيما تربصت مضادات الدبابات الأوكرانية في أحد التقاطعات وقامت بقنص إحدى الدبابات بشكل منفرد الأمر الذي يشير إلى تطور نوعي في عمليات القتال على الأرض.

خسائر روسية وأوكرانية

وعلى صعيد متصل أعلنت مصادر غربية أن روسيا تكبدت خسائر فادحة جراء العملية العسكرية في أوكرانيا فيما أعلنت موسكو أنها دمرت أكثر من 3000 موقع عسكري من البنية التحتية الأوكرانية.

ونجحت القوات الروسية في تحييد سلاح الجو الأوكراني بعدما استهدفت العديد من المطارات والطائرات الحربية فيما تستخدم أوكرانيا الدرونز لشن هجمات على القوات الروسية المتمركزة في أكثر من مدينة.

حصار كييف مستمر

وتحاصر القوات الروسية العاصمة الأوكرانية منذ عدة أيام على أكثر من اتجاه وسط توقعات بقرب اقتحام العاصمة في وقت وشيك.

وتطالب كل من دول أوروبا وأمريكا وكندا، بالانسحاب الروسي من أوكرانيا ووقف القتال هناك فيما تتمسك روسيا بمطالبها الخاصة بمنع أوكرانيا من دخول حلف الناتو.

يذكر أن الحرب الروسية الأوكرانية دخلت اليوم يومها السابع عشر فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها قامت بتعطيل 3491 من منشآت البنية العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.