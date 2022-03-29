وثقت مقاطع فيديو انتشار الجيش الأوكراني في مباني ماريوبل جنوب أوكرانيا، ناصبًا الكمائن للدبابات الروسية، وموجهًا تجاهها الصواريخ المضادة للدبابات.

كمائن للدبابات الروسية في ماريوبول

وبث موقع قناة العربية على تويتر مقطع فيديو يظهر اعتلاء الجيش الأوكراني لمباني ماريوبول، والعمل على اصطياد الدبابات الروسية التي تمر في شوارع المدينة، حيث أظهرت اللقطات تعرض دبابة روسية للقصف بصاروخ مضاد للدبابات ما أصابها بعطب.

هجوم إلكتروني

وفي وقت سابق أعلن مسؤولون في الحكومة الأوكرانية وممثلون عن شركة الاتصالات الأوكرانية المملوكة للدولة (أوكرتيليكوم) أنها شهدت انقطاعًا في خدمة الإنترنت أمس الاثنين، بعد أن تعرضت لهجوم إلكتروني “قوي”.

وهذه أحدث واقعة ضمن هجمات وعمليات تسلل إلكتروني تعرضت لها شبكة الإنترنت في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في أواخر فبراير، وفق ما نقلت “العربية” عن وكالة “رويترز”.

كما اتهم يوري شيخول رئيس هيئة الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات روسيا بشن هجوم إلكتروني قوي على البنية التحتية التقنية لأوكرتيليكوم… مشيرًا إلى أنه تم صد الهجوم وقامت الشركة الآن على البدء في إعادة خدماتها للمشتركين.

كذلك، قال ميخائيل شورانوف المتحدث باسم الشركة: “تم صد الهجوم ونستأنف الخدمات تدريجيًّا”.

وكتبت (نتبلوكس)، التي تتبع تعطل خدمة الإنترنت، على تويتر اليوم الاثنين تقول: إنها رصدت “انهيارًا في الاتصال” مع “عطل واسع النطاق على مستوى البلاد”.