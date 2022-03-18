وقعت دبابة روسية في كمين أوكراني بينما كانت تشق طريقها منفردة وسط الغابات الكثيفة وربما ضلت طريقها.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب يدعم القوات المسلحة الأوكرانية على تويتر، الدبابة وهي تسير وسط طريق بري ثم انهالت عليها النيران الأوكرانية من كافة الجوانب.

Українці, ще навіть не розпочинали воювати!!! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/WYehEwY6ZL — 🇺🇦Armed Forces (@ArmedForcesUkr) March 18, 2022

وفي وقت سابق نشر عدد من جنود الجيش الأوكراني مقطع فيديو في حالة معنوية مرتفعة وعلقوا عليه بالقول : الأوكرانيون لم يبدأوا القتال حتى الآن”.