وثقت لقطات فيديو لحظة إطلاق النار على مواطن فلسطيني في بئر سبع، من قبل إسرائيليين؛ ما أدى إلى استشهاده، عقب تنفيذه علمية هجوم مزدوج شمل عمليتي دهس وطعن.

تصاویر وحشت و مرگ در بئرسبع. راننده اتوبوسی که با تیشرت قرمز رنگ در تصاویر مشخص است به شهروند اسرائیلی مهاجم شلیک می‌کند. pic.twitter.com/lMHNTjoJDN

— مهدی کشت دار (@MKeshtdar) March 22, 2022

إطلاق النار على فلسطيني:

وأعلنت مصادر أمنية وطبية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مقتل 4 إسرائيليين وإصابة آخرين، في هجوم شمل عمليتيْ دهس وطعن في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل، مضيفة أن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت منفذ الهجوم بالرصاص، في حين تحوم شكوك حول وجود منفذ آخر جاري البحث عنه بشكل موسع.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات وحسابات إخبارية مقاطع فيديو تظهر أحد الأشخاص يقف في الشارع وبيده سكين، قبل أن يتجمع حوله أشخاص إسرائيليون مسلحون ويطلقون النار عليه.

وذكرت القناة العبرية 13 في تلفزيون الاحتلال أن عملية طعن وقعت داخل مجمع تجاري في مدينة بئر السبع، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص في العملية، وهم 3 سيدات ورجل.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحقًا أن منفذ العملية هو الأسير المحرر مؤخرًا من سجون الاحتلال محمد غالب أبو القيعان، مشيرة إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة بعد الهجوم بلدة حورة بالنقب المحتل التي ينحدر منها المنفذ.