وثق مقطع فيديو متداول لحظة تشكل إعصار قمعي في ولاية تكساس الأمريكية.
وأظهر المقطع الذي وثقه سائح بكاميرا الجوال من نافذة أحد الفنادق ارتفاع إعصار تورنيدو في الهواء عدة أمتار ثم ما لبث أن تلاشى.
وثق مقطع فيديو متداول لحظة تشكل إعصار قمعي في ولاية تكساس الأمريكية.
وأظهر المقطع الذي وثقه سائح بكاميرا الجوال من نافذة أحد الفنادق ارتفاع إعصار تورنيدو في الهواء عدة أمتار ثم ما لبث أن تلاشى.
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