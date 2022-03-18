زاد المالي موسى ماريجا من أوجاع النادي الأهلي مسجلًا الهدف الرابع لـ الهلال في الدقيقة الـ58 بطريقة جميلة.

هدددددف!⚽

د58' الهدف الرابع لـ الهلال عن طريق موسى ماريغا الهلال 4 × 0 الأهلي#الهلال_الأهلي#قنوات_SSC pic.twitter.com/2cMBox1cv1 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 18, 2022

واستغل ماريجا تمريرة مميزة من سالم الدوسري ليضيف رابع الأهداف لـ الهلال.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لـ الأهلي بعد تهور من الكولومبي جوستافو كويلار، ليسددها السوري عمر السومة مسجلًا الهدف الأول لـ الأهلي.

هدددددف!⚽ د69' الهدف الأول لـ الأهلي عن طريق عمر السومه الهلال 4 × 1 الأهلي#الهلال_الأهلي#قنوات_SSC pic.twitter.com/8L47dMj92D — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 18, 2022