نجا اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف لاعب النصر من الطرد أمام نادي الفيحاء خلال مباراة الفريقين بالجولة الـ25 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حكم المباراة يلغي البطاقه الحمراء ويشهر الصفراء تجاه لاعب #النصر ماشاريبوف بعد العودة لتقنية الـVAR.#النصر_الفيحاء#قنوات_SSC pic.twitter.com/P4X4hFnPn4

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 17, 2022

وكان الحكم خالد صلوي قرر منح لاعب النصر بطاقة حمراء، ولكن بعد عودته إلى تقنية الفيديو تراجع عن البطاقة الحمراء ومنحه بطاقة صفراء فقط.

يذكر أن اللاعب الأوزبكي كان سجل هدف النصر الوحيد بالمباراة.