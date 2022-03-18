وثقت كاميرات المراقبة حادثة دهس مؤلمة لمجموعة من الأشخاص في أحد شوارع محافظة الجيزة في مصر، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، بينما فر قائدها.

وأظهرت اللقطات المصورة سيارة ملاكي حمراء اللون تسير بسرعة جنونية لتدهس عددًا من المواطنين وبعض الباعة الجائلين، بشارع الملك فيصل بمحافظة الجيزة، ليتناثر الجميع ويسقطوا على الأرض فيما قام بعضهم مرة أخرى بالبحث عن متعلقاته والآخر يبحث عن أطفاله الذين كانوا يقفوا بجواره.

من جانبها فحصت الشرطة المصرية عددًا من كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، والتي رصدت اصطدام السيارة بالمصابين، وتكثيف التحريات لكشف الملابسات جارٍ، والتوصل لهوية قائد السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.