دهس مواطنين في مصر
وأظهرت اللقطات المصورة سيارة ملاكي حمراء اللون تسير بسرعة جنونية لتدهس عددًا من المواطنين وبعض الباعة الجائلين، بشارع الملك فيصل بمحافظة الجيزة، ليتناثر الجميع ويسقطوا على الأرض فيما قام بعضهم مرة أخرى بالبحث عن متعلقاته والآخر يبحث عن أطفاله الذين كانوا يقفوا بجواره.
من جانبها فحصت الشرطة المصرية عددًا من كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، والتي رصدت اصطدام السيارة بالمصابين، وتكثيف التحريات لكشف الملابسات جارٍ، والتوصل لهوية قائد السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
سوق تجاري
يذكر أن شارع الملك فيصل هو أحد أطول شوارع مدينة الجيزة في مصر وأشهرها، ويمتد بطول 7 كيلومترات تقريبًا، وسمي بهذا الاسم نسبة لفيصل بن عبدالعزيز ملك السعودية، وهو أكثر ازدحامًا بالحركة المرورية، ويوجد به حركة تجارية واسعة لما ينتشر به من محلات فاخرة وأشهر المطاعم وشركات الملابس الرياضية، ويوجد به الكثير من الخدمات والمرافق.
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