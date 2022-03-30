ألمح اللاعب المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى إمكانية اعتزاله اللعب دوليًّا، وذلك بعد عدم تمكن منتخب بلاده من الصعود لـ كأس العالم 2022 بقطر.

ماذا قال محمد صلاح للاعبي مصر ؟

وقال محمد صلاح للاعبي منتخب مصر في فيديو متداول له بعد فوز السنغال على مصر أمس بركلات الترجيح: “حقيقة كان لي الشرف اللعب معكم، سواء كنت موجودًا أو لا أتمنى لكم كل التوفيق”.

وكان المنتخب المصري عجز عن الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا في فبراير الماضي، حيث خسر أمام منتخب السنغال بركلات الترجيح، وفاز في ذهاب الدور الفاصل المؤهل لـ كأس العالم على السنغال الجمعة الماضية في القاهرة بهدف دون رد، وفازت السنغال في الإياب بهدف دون رد ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب السنغالي في نهاية الأمر.

ملخص مباراة السنغال ومصر بلقاء الإياب:

وبدأت مباراة منتخب السنغال ضد مصر أمس التي أُقيمت على استاد ديامينياديو بشكل سريع، وتمكن أسود التيرانجا من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 4 دقائق فقط عن طريق بولاي ديا.

وضغط المنتخبان بقوة، وارتكب لاعبو السنغال أكثر من خطأ أمام عمرو السولية وعمر مرموش، وأطلق محمد النني تسديدة قوية، ولكن مرت فوق العارضة، وسدد ساديو ماني كرة خطيرة، وأنقذ محمد الشناوي فرصة خطيرة من إسماعيلا سار.

وتعرض رامي ربيعة لإصابة، ليغادر الملعب عند الدقيقة 29، وشارك أيمن أشرف بدلًا منه، ومر محمود حسن تريزيجيه بشكل فردي مميز، ولكن خرجت كرته، قبل أن يُصاب عمر جابر ويدفع كارلوس كيروش باللاعب إمام عاشور عند الدقيقة 36.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط منتخب مصر الأول لكرة القدم بضغط شديد، ولعب تريزيجيه كرة عرضية مميزة، لم يستغلها محمد صلاح، وأنقذ الشناوي فرصة خطيرة، وأبعد ياسر إبراهيم كرة من ساديو ماني.

وأنقذ ياسر إبراهيم فرصة أخرى من منتخب السنغال عن طريق بونا سار، قبل أن تهدر مصر فرصة التعادل عن طريق زيزو بعد عرضية من محمد صلاح، واستمرت المحاولات، لينتهي الشوط الثاني بتقدم أسود التيرانجا، ليتم لعب أشواط إضافية.

وضغط منتخب السنغال الأول لكرة القدم الشوط الأول الإضافي بشكل ضاغط، وأبعد الشناوي فرصة محققة، ولم يستغل مصطفى محمد فرصة من عرضية إمام عاشور، وأنقذ الشناوي فرصة أخرى خطيرة.

وأطلق بابي جايي تسديدة قوية مع بداية الشوط الثاني الإضافي، ولكنها مرت بجوار القائم، وسدد بامبا ديانج كرة بجوار المرمى، قبل أن يتعرض حمدي فتحي للإصابة ويشارك محمود علاء بدلًا منه.

وواصل ياسر إبراهيم تألقه، وأبعد عرضية خطيرة من يوسف سبالي، لينتهي الشوط الثاني الإضافي بتقدم أسود التيرانجا، ليتم اللجوء إلى ركلات الجزاء التي ابتسمت لمنتخب السنغال الأول لكرة القدم، ليتأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه.