في أحيان كثيرة يتخذ الـ معلم أسلوبًا قاسيًا لتأديب وتهذيب وتقويم سلوك تلاميذه وطلابه، لكن لا يصل هذا الأسلوب إلى الإيذاء البدني أو النفسي، ولكن ذلك ما حدث في إحدى المدارس الأمريكية.

معلم يصفع تلميذًا بقوة

ففي إحدى المدارس بشمال إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، تم فصل معلم ومنعه من الدخول إليها مرة أخرى، بعد قيامه بالاعتداء بالضرب على أحد تلاميذه، بعد أن وجه له صفعة قوية.

وأظهرت مقاطع فيديو وثقتها كاميرات المراقبة، المعلم وهو يسرع خلف تلميذه، الذي كان يمشي في ممر المدرسة دون علم أن المدرس يجري خلفه، ثم أمسك به وصفعه بشدة حتى ارتطم رأسه في الحائط، ومن قوة وتأثير الضربة سقط أرضًا.

تعليق مدير المدرسة

من جانبه قال مدير مدرسة باوغو بايرون ساندرز، إن معلم مدرسة جيمتاون الثانوية مايك هوسينسكي واجه طالبًا بشأن ارتدائه ملابس مخالفة، مضيفًا أن الاثنين تجادلا في ممر المدرسة، وحينها صفع هوسينسكي التلميذ على وجهه بشدة حتى اصطدم رأس التلميذ بالحائط ليسقط أرضًا.

وأشار مدير المدرسة إلى أن الطالب أصيب بجروح واضحة وتم علاجه لاحقًا من قبل الطاقم الطبي.

وتابع: “أي إجراء يهدد بإلحاق الأذى بأي طالب سيتم معالجته بشكل سريع ومباشر وشديد، يجب أن يكون كل تلميذ قادرًا على التعلم في بيئة آمنة”.