أعادت المغنية الروسية بوليا تشيتشيرينا، اليوم الأربعاء، إيقاد “الشعلة الخالدة” على المقبرة الجماعية التذكارية في مدينة ميليتوبول الأوكرانية، وذلك بعد إخماد دام 7 سنوات.

الشعلة الخالدة توقد من جديد

وأضافت المغنية الروسية أن سكان المدينة صار بإمكانهم الآن حمل “شريط القديس جاورجيوس وغيره من رموز المجد العسكري السوفيتي، والاحتفال بعيد النصر على ألمانيا النازية دون أن يخشوا تعرضهم لعنف القوميين الأوكرانيين المتطرفين.

وأوضحت المغنية الروسية أن الشعلة التذكارية تم إطفاؤها في المدينة قبل حوالي 7 سنوات، بل ولم بعد بعض السكان يتذكرون وجودها في مجمع “المقبرة الجماعية” التذكاري من أصلها.