تحولت مكتبة عامة في مدينة لفيف غرب أوكرانيا إلى مصنع لتصنيع “الشباك” الحربية التي يستخدمها المقاتلون للتخفي على جبهات القتال.

مكتبة عامة في لفيف تصنع الشباك

ووفقًا لـ”العربية” فالمكان يعمل به عشرات المتطوعين لمساعدة الجنود الأوكران، في التخفي خلال مقاومتهم للغزو الروسي، وشارك موقع العربية على تويتر، بمجموعة من الصور داخل المكتبة العامة، حيث ظهر بها مجموعة من الرجال والسيدات الذين يعملون في صناعة هذه الشباك.

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