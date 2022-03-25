خطفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار في حفل إيمي غالا الذي أقيم في دبي ليلة أمس بإطلالتها الرقيقة مع فستانها الأبيض.

صور هيفاء وهبي

وتداول مغردون صور الفنانة اللبنانية لحظة وصولها الحفل وأثناء صعودها على منصة التكريم وتتويجها بجائزة أيقونة الموضة.

وأشاد العديد من محبي الفنانة اللبنانية بإطلالتها الرقيقة والبسيطة وذوقها الرفيع مؤكدين أن تتويجها بجائزة أيقونة الموضة هو تأكيد على اختياراتها الرائعة لإطلالاتها المختلفة في المناسبات المتعددة.

تورتة ذهبية

يذكر أنه في يوم 10 مارس الجاري احتفلت النجمة اللبنانية بعيد ميلادها مع أفراد أسرتها، وعدد من أصدقائها المقربين من خلال نشر مقطع فيديو نشرته على حسابها الشخصي بموقع إنستقرام وبعض القصص المصورة.

ونشرت هيفاء عبر حسابها الشخصي، على تطبيق انستقرام مقاطع فيديو من الحفل، وظهرت خلالها وهي سعيدة وترقص على أنغام أغنية “البنت القوية” لوائل كفوري وأغنيتها “لو كنت” وغيرها من الأغنيات وتقطع تورتة عيد ميلادها الذهبية.

وظهرت وهبي خلال الفيديو بإطلالة رائعة، في أجواء مبهجة وهي تحتفل بيوم ميلادها رفقة أفراد عائلتها وبعض أصدقائها.

وكتبت في تعليقها على موقعها بإنستقرام: “شكرًا لكم جميعًا على أمنيات عيد الميلاد!.. متأثرة جدًا وأشكركم لذلك.. وشكرًا لعائلتي وأصدقائي الرائعين”.

آخر الأعمال الفنية

وعن جديد أعمال هيفاء وهبي فهي تشارك حاليًا في تصوير فيلمها الجديد “رمسيس باريس”، الذي يشاركها في بطولته مصطفى خاطر، محمد ثروت، أوس أوس، حمدي الميرغني ومحمود حافظ، ومن إخراج أحمد خالد موسى، ويتم تصويره في العاصمة الفرنسية باريس.

وشاركت النجمة اللبنانية مؤخرًا في عالم الدراما بمسلسل “أسود فاتح” من بطولة الفنان معتصم النهار، روجينا، شريف سلامة، أحمد فهمي، صبري فواز، نانسي صلاح، ناصر سيق وفراس سعيد وآخرين، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وكتب السيناريو والحوار شريف يسري، ومن إخراج كريم العدل.