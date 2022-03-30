وضع نشطاء في جورجيا 145 زوجًا من أحذية الأطفال خارج مبنى البرلمان في العاصمة الجورجية تبليسي. في إشارة إلى عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم، في أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

In #Tbilisi, activists put up 145 pairs of children's shoes outside the parliament. That is how many children, according to prosecutors, have died in #Ukraine since the beginning of the war. pic.twitter.com/lk2HLYC3Lf

— NEXTA (@nexta_tv) March 30, 2022

التعبير عن الغضب أمام برلمان جورجيا:

ووثق مقطع فيديو وضع 145 زوجًا من أحذية الأطفال متراصة أمام درج البرلمان الجورجي في تبليسي، وذلك تعبيرًا عن التضامن مع أوكرانيا زميلتها في الاتحاد السوفياتي السابق.

تهجير 4.3 ملايين طفل:

يذكر أن منظمة اليونيسف، قالت في وقت سابق: إن الحرب في أوكرانيا خلال الشهر الماضي أدت إلى تهجير 4.3 ملايين طفل، أي أكثر من نصف أطفال البلد الذين يُقدَّر عددهم بـ 7.5 ملايين طفل، من بينهم أكثر من 1.8 مليون طفل عبروا الحدود إلى بلدان مجاورة كلاجئين، و2.5 مليون طفل باتوا مهجّرين في داخل أوكرانيا.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل: “لقد تسبَّبتْ الحرب بإحدى أسرع حركات التهجير الواسع النطاق للأطفال منذ الحرب العالمية الثانية. وهذا منعطف قاتم قد يؤدي إلى تبعات دائمة على مدى أجيال مقبلة. وباتت سلامة الأطفال وعافيتهم وإمكانيتهم في الحصول على الخدمات الأساسية مهددة من جراء العنف الفظيع المستمر”.