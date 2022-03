وضع نشطاء في جورجيا 145 زوجًا من أحذية الأطفال خارج مبنى البرلمان في العاصمة الجورجية تبليسي. في إشارة إلى عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم، في أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

In #Tbilisi, activists put up 145 pairs of children's shoes outside the parliament. That is how many children, according to prosecutors, have died in #Ukraine since the beginning of the war. pic.twitter.com/lk2HLYC3Lf

— NEXTA (@nexta_tv) March 30, 2022