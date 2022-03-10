أقدم الحكم النيوزيلاندي ماثيو كونجر على إشهار البطاقة الحمراء في وجه أحد إداريي نادي التعاون وذلك بعد شجاره مع أحد لاعبي نادي الفيصلي بعد نهاية مباراة الفريقين بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق.

جانب من الاحداث التي شهدتها المباراة بعد نهايتها.#التعاون_الفيصلي#قنوات_SSC pic.twitter.com/Lz9SdxlUMZ

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 10, 2022

ماذا فعل إداري التعاون ؟

وكان الحكم كونجر أوقف إداري سكري القصيم ومنعه من الخروج من الملعب، قبل أن يُشهر في وجهه البطاقة الحمراء، حيث أظهرت الإعادة التلفزيونية دخوله في شجار مع أحد لاعبي الفيصلي ومحاولته ضربه في أرضية الملعب.

ملخص المباراة

وانتهت المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق، حيث سجل لـ سكري القصيم، اللاعب الكاميروني تاوامبا، بينما سجل لـ الفيصلي كل من جوليو تفاريس ومحمد الصيعري.

وأصبح رصيد سكري القصيم بعد التعادل 25 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما أصبح رصيد الفيصلي 25 نقطة في المركز الـ13.