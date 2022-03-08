استردت شرطة الرياض 9 مركبات مسروقة، فيما تم القبض على سارقيها وهم 4 مقيمين من الجنسية السورية، وتم إحالتهم إلى النيابة.

شرطة الرياض تحيل السارقين للنيابة

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن شرطة المنطقة استردت (9) مركبات مسروقة والقبض على سارقيها، وهم (4) مقيمين من الجنسية السورية، استخدموها في ارتكاب حوادث سلب للمارة وسرقة القواطع الكهربائية من مواقع تحت الإنشاء.

وأضاف الكريديس أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.