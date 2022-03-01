تسببت الأحداث التي ظهرت على الساحة الرياضية بعد مباراة النصر وأبها في دوري المحترفين السعودي، في التكهن حول مصير حضور جماهير العالمي لديربي الرياض أمام الهلال بعد غد الخميس في الجولة الـ23 من الدوري.

عقوبة معلقة منذ 5 أشهر:

وقال القانوني أحمد الشيخي: إن عقوبة حرمان العالمي من جماهيره المعلقة منذ 5 أشهر قد تقع في حال كتب مراقب مباراة أبها في تقريره بأن جماهير العالمي ألقت قارورة بعد المباراة أو خلال أحداثها.

وأضاف الشيخي في حديثه لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية: “سيتم تنفيذ القرار اللي هو كان معلق منذ 5 أشهر وسيكون غير قابل للاستئناف وهو أي مخالفة بعد ذلك راح يكون منع الجماهير وهو ما سيحدث في حال كتب المراقب في تقريره”.

قارورة مياه قد تؤدي لمعاقبة جماهير النصر بنفس عقوبة جمهور الاتحاد:

يذكر أن تقارير كانت أشارت إلى أن جماهير أصفر العاصمة قد لا تحضر مباراة الهلال، في حال تم إثبات إلقاء قارورة مياه في مباراة أبها، وهي نفس العقوبة التي حرمت جماهير الاتحاد من التواجد في لقاء النصر يوم 11 فبراير الماضي في بطولة دوري المحترفين.