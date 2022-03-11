نشرت وزارة التجارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمنشأة تجارية استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر المنتهية الشهر الماضي 16 من فبراير 2022.

شركة تعمل في مجال مطابخ الألمنيوم في الرياض، صححت تجارتها ✅

إيراداتها السنوية تتجاوز 48 مليون ريال. ◽️استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأصبحت اليوم مساهمة في التوطين.#التستر_جريمة ⛔️ pic.twitter.com/g3UblqfNiy — وزارة التجارة (@MCgovSA) March 11, 2022

واستفادت من الفترة التصحيحية شركة متخصصة في تصنيع مطابخ الألمنيوم بمدينة الرياض تعمل منذ 24 سنة، في حين تتجاوز إيراداتها السنوية 48 مليون ريال.

تفاصيل الواقعة:

وأوضحت الوزارة أن تقدم ملاك المنشأة وتجاوبهم مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر نتج عنه الاستفادة من مزايا هذه الفترة تصحيح أوضاع المنشأة من خلال خيار الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي وبالتالي الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال وفقاً لنظام مكافحة التستر وأصبحت أعمالها الآن نظامية بشكل كامل، كما أسهمت في توفير فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن.

فترة تصحيحية:

يذكر أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قدمت جميع الخيارات المناسبة لكل أحجام المنشآت وقطاعاتها، وتتضمن تلك الخيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، وتصرّف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حلّ المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية.