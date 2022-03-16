أوصى مجلس إدارة شركة الكهرباء في اجتماعه الذي عقد في 12/08/1443هـ الموافق 15/03/2022م للجمعية العامة لمساهمي الشركة بصرف أرباح نقدية عن العام المالي 2021م.

حصة الأسهم:

ولفتت شركة الكهرباء في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، إلى أن إجمالي المبلغ الموزع 2,916,615,671 أما عدد الأسهم المستحقة للأرباح فهي 4,166,593,815 وحصة السهم من التوزيع 0.70 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7%.

النتائج المالية:

كما أعلنت شركة الكهرباء، عن النتائج المالية لعام 2021، محققة قفزة في صافي الربح نسبتها 375.578%، وأظهرت بيانات الشركة تحقيق صافي ربح قدره 14.39 مليار ريال، مقابل 3 مليارات ريال خلال عام 2020، ما يمثل ارتفاعاً بنحو 5 مرات، وزادت إيرادات الشركة بنسبة 0.9% لتصل إلى 69.338 مليار ريال، مقابل 68.7 مليار ريال خلال 2020.

ويعود الارتفاع في صافي الربح للعام الحالي مقارنة مع العام السابق بشكل رئيسي إلى استكمال تطبيق الإصلاحات التنظيمية والمالية لقطاع الكهرباء المعتمدة في نوفمبر 2020م، حيث تم إلغاء الرسم الحكومي اعتباراً من 1 يناير 2021، في حين اشتمل العام السابق على تكاليف رسم حكومي بمبلغ 15.07 مليار ريال، وقد انعكس ذلك على انخفاض التكاليف التشغيلية الكلية للشركة بنسبة 19% بالرغم من الارتفاع في تكاليف الوقود والطاقة المشتراة والتشغيل والصيانة والإهلاك.