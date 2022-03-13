استعرضت وزارة التجارة قصة شركة لصناعة السيراميك في الخرج صححت تجارتها، حيث كانت إيراداتها السنوية تتجاوز 31 مليون ريال.

شركة لصناعة السيراميك في الخرج، صححت تجارتها ✅

إيراداتها السنوية تتجاوز 31 مليون ريال. ◽️استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأصبحت مستفيدة من برامج الدعم والتمكين الحكومية.#التستر_جريمة ⛔️ pic.twitter.com/8bA9rI0k9M — وزارة التجارة (@MCgovSA) March 13, 2022

استفادت من الفترة التصحيحية:

ولفتت التجارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إلى أن الشركة استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأصبحت مستفيدة من برامج الدعم والتمكين الحكومية.

خيارات مناسبة:

الجدير بالذكر أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قدمت جميع الخيارات المناسبة لأحجام المنشآت وقطاعاتها كافة، وتضمَّنت تلك الخيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخَّص)، وتصرُّف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حلّ المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكةَ بصفة نهائية.