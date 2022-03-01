أعلنت منصة أبشر عن قرب تقديمها خدمات إسقاط المركبة التالفة والمهملة، بدون غرامات داعية المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية وذلك خلال فترة المهلة التصحيحية ابتداءً من 1 مارس 2022م ولمدة عام واحد.

شروط إسقاط المركبة

وكتبت منصة أبشر على حسابها الرسمي بتويتر: “قريبًا أبشر يخلّصها.. خدمة إسقاط المركبات التالفة والمهملة”.

وبحسب موقع أبشر فإن شروط إسقاط المركبات التالفة والمهملة تشمل ما يلي:

يجب ألا يكون على المركبة أي مستحقات مالية من رسوم مقرّرة وغرامات تأخير إن وجدت، ما لم يكن هناك استثناء نظامي صادر بهذا الشأن.

يجب أن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول، ما لم يكن هناك استثناء نظامي صادر بهذا الشأن.

يجب أن يكون مالك المركبة على قيد الحياة.

يجب ألا يكون على المركبة طلب إسقاط قيد الإجراء.

يجب على مالك منشأة بيع المركبات الملغي تسجيلها ( التشليح ) ومكابس الحديد الموافقة على التعهد بتسليم لوحات المركبة المسقطة للمرور خلال 5 أيام عمل من تاريخ إتمام عملية المبايعة.

استغلال المهلة التصحيحية

يذكر أن الإدارة العامة لـ المرور جددت دعوتها في وقت سابق لملاك المركبات المهملة أو التالفة، إلى المبادرة لإسقاطها من سجلاتهم والاستفادة من المدة التصحيحية لمدة عام.

وقال المرور، على صفحته الرسمية بتويتر، إن المدة التصحيحية تبدأ اليوم الثلاثاء 28 رجب 1443هـ، الموافق 1 مارس 2022، على أن يتم الإعفاء من رسوم تجديد رخص السير وغرامات التأخير المترتبة عليها.

وأوضحت الإدارة أنه على الراغبين في إسقاط المركبات التالفة أو المهملة من سجل المرور، تسليمها لأحد المحال المرخص لها ببيع المركبات الملغي تسجيلها (التشليح) أو محال مكابس الحديد المعتمدة وإحضار ما يثبت ذلك، وتسليم لوحاتها ورخص سيرها لإدارة المرور في المحافظة أو المنطقة التابع لها.