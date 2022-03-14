يحدد نظام ساند عدداً من الشروط التي من خلالها يمكن للمشتركين بهذا النظام أن يحصلوا على التعويض حال التعطل عن العمل.

وتشمل شروط استحقاق ساند :

• لا بد وأن يكون الشخص جنسيته سعودية.

• لا بد وأن يكون سن الشخص المشترك بالنظام أقل من الستين سنة.

• أن يكون قد تجاوز مدة العمل التي تم الإنصاص عليها بقانون العمل في نظام ساند، وذلك بموجب المادة رقم 14.

• يُشترط أن يكون الشخص المشترك ليس لديه أي دخل آخر من أية أعمال أو أنشطة خاصة به.

• على المشترك في البرنامج أن يلتزم بالتدريبات التي تم تحديدها له من قبل الوزارة.

• أن لا يكون المشترك قد تعرض للفصل من عمله بسبب شخصي يرجع إليه.

• أن يكون المشترك بالنظام لديه القدرة على العمل.

• ألا يكون الشخص المشترك قد ترك عمله بمحض حريته وإرادته.

خطوات التقدم في نظام ساند

أولا لا بد من القيام بتسجيل دخولك على الحساب الخاص بك في التأمينات أونلاين وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط (هنا)، بعدما يتم فتح الصفحة الخاصة بتسجيل دخولك على الحساب المشترك أونلاين، فإنه يتم إتمام عملية تسجيل الدخول من خلال كتابة رمز المستخدم، وكتابة كلمة المرور، ثم بعدها يتم الضغط على خانة دخول.

الآن سوف يتم فتح صفحة حساب خاصة بالمشترك في التأمينات أونلاين، قم بالبحث عن خانة تقديم طلب استحقاق بنظام ساند، ثم قم بالضغط عليها، حينها سوف يطب منك النظام أن تقوم بإدخال البيانات وإدخال رقم حسابك البنكي.