بكلمات مؤثرة نعى مثقفون وشعراء بالمملكة، الشاعر عناد المطيري، والذي توفي أمس الخميس، بعد صراع مع المرض.

حزن على وفاة عناد المطيري

وعبر قطاع كبير من زملاء ومحبي المطيري، عن حزنهم على رحيله، ونعوه بكلمات مؤثرة على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، مدشنين وسمًا يحمل اسم “عناد المطيري”، حيث كتب الشاعر سليمان المانع على تويتر: “انتقل إلى رحمة الله الزميل عناد المطيري الله يرحمه رحمة واسعة وخالص العزاء لأسرته الكريمة وعموم قبيلة مطير العزيزة ومحبيه إنا لله وإنا إليه راجعون”.

فيما كتب الشاعر عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ في نعي الراحل: “إنّا لله وإنّا إليه راجعون اللهم اغفر لعبدك عناد المطيري وأسكنه فسيح جناتك”.

ونشر الشاعر ياسر التويجري صورة للراحل عبر تويتر وكتب عليها: “انتقل إلى جوار ربه الشاعر الكبير عناد المطيري، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتغمده بواسع رحمته .. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وغرد الشاعر ناصر القحطاني عبر تويتر ناعيًا المطيري: “رحم الله الشاعر الكبير عناد المطيري وغفر له وجعل ما أصابه كفارة لجميع ذنوبه، وتجاوز عنه وأسكنه فسيح جناته وموتى المسلمين.. تعازينا إلى ذويه ومحبيه.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأعرب الشاعر فهد المساعد عن حزنه لرحيل المطيري بقوله على حسابه الشخصي بتويتر: “الشاعر عناد المطيري في ذمة الله، اللهم ارحمه واغفر له واعف عنه وتقبله القبول الحسن يا كريم يا رحيم.. صادق العزاء لأهله وذويه وكافة محبيه وزملائه.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون”، مرفقًا التدوينة المؤثرة بصورة لعناد المطيري.

سبب وفاة المطيري

يذكر أن المطيري كان يعاني من المرض العضال منذ عامين، وفقد وعيه أكثر من مرة، قبل أن تصعد روحه إلى بارئها، أمس الخميس.

والشاعر السعودي الراحل لمع نجمه في فترة الثمانينيات من القرن الماضي، ويعتبر من جيل الرواد الأول في كتابة النص الشعري الحديث، ونشر قصائده في مختلف الجرائد والمجلات، وشارك في جميع الفعاليات الثقافية داخل المملكة.