تفاعل مواطنون مع حملة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل التي حث فيها المواطنين والمقيمين على رصد الظواهر السلبية في الأماكن العامة والطرق والأحياء، التي تدخل في نطاق عمل الوزارة وتصويرها بهواتفهم الجوالة وإرسالها إلى الجهات المختصة.

مخططات العرفاء:

وأكد المواطن أن البنية التحتية في مخططات العرفاء في الطائف سيئة، وشكا الأهالي للبلدية والأمانة ولكن لا يوجد حل، مشيرًا إلى أن المخططات بها قرابة 20 ألف قطعة سكنية.

صور وأرسل:

وقال الحقيل في تغريدة له عبر تويتر: “ارفع جوالك.. صور وأرسل” الأمر الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من العديد من المواطنين الذين سارعوا في رصد بعض الظواهر وتوثيقها.

وتابع الحقيل: خلال 180 يومًا فقط تلقّينا بفضل وعيكم ومشاركتكم في تحسين المشهد الحضري في مدننا بلاغاتٍ عولج أكثر من 42٪ منها خلال 24 ساعة وارتفع عدد تحميل تطبيق بلدي ليصل إلى أكثر من 1.3 مليون منذ انطلاق حملة صور وأرسل.