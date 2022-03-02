أبرزت الفنانة الكويتية شوق الهادي، جمالها وأناقتها من خلال التقاط عدة صور لها مع الخيول العربية وكذلك معارض العطور، خلال تواجدها بالعاصمة الرياض.

إطلالة شوق الهادي

وشاركت الهادي، جمهورها ومتابعيها بنشر عدة صور على حسابها بموقع التواصل إنستقرام، مستعرضة جمالها وأناقتها، حيث علقت على صور لها مع الخيل العربي: “إحساس جميل.. موسم الرياض”.

في معرض العطور

كما نشرت الفنانة الكويتية في وقت لاحق، صورًا لها وهي في معرض العطور المقام ضمن فعاليات موسم الرياض، وكتبت: “لأول مرة في السعودية .. براند عطورات شوق الهادي مع بوتيكات صار متوفر حاليًا”.

وأضافت: “أهل الرياض حياكم بوثي في معرض العطور أبي أشوفكم كلكم.. ومنزله عطوري جربوهم أبي رأيكم”.

من هي شوق الهادي؟

ممثلة كويتية شابة ولدت عام 1996، وهي أخت الممثلة فرح الهادي، كما أن المذيعتين عبير وحنان جابر هما أبناء خالتها، حاصلة على الثانوية العامة.

بدأت العمل الفني بسن صغيرة مع شقيقتها فرح بعام 2007 وما زالت مستمرة بتقديم أعمالها على الرغم من ابتعادها بعد الزواج منذ عام 2015، لكنها واصلت التمثيل بعد الطلاق في مسرحية الخفافيش عام 2018.

من أشهر أعمالها مسلسلات: “حلفت عمري – مسكنك يوفي – عطر الجنة – سقف واحد – أحببتك منذ الصغر – أمينة حاف – ملاك رحمة”.

وشاركت في عدد من المسرحيات منها: طرزان، مدينة المرجان، الخفافيش، وقدمت للسينما فيلمًا واحدًا بعنوان 090 ولعبت شخصية ميساء، وهو إنتاج عام 2014.