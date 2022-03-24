أظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس أن الصادرات السلعية السعودية في شهر يناير عام 2022 ارتفعت بنسبة 49.6 %مقارنة بشهر يناير عام 2021.

صادرات 107.6 مليار ريال:

وبلغت قيمة الصادرات 107.6 مليار ريال مرتفعة عن 71.9 مليار ريال في شهر يناير 2021، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 30.5 مليار ريال، بنسبة 57.5%، وفقا للهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 73.7%في شهر يناير 2021 إلى 77.6%في شهر يناير 2022.

ارتفاع الصادرات السلعية:

وارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2021 بمقدار مليار ريال وبنسبة 1% كما سجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعا بنسبة 27.5 %عن شهر يناير 2021، حيث سجلت 24.1 مليار ريال مقابل 18.9 مليار ريال، بينما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 5.5 مليار ريال، وبنسبة 18.5% بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2021.

أما بالنسبة للواردات، فقد ارتفعت في شهر يناير 2022 بنسبة 8.1% بمقدار 3.9 مليار ريال حيث بلغت قيمتها 51.8 مليار ريال في شهر يناير 2022، مقابل 47.9 مليار ريال في شهر يناير 2021.

وانخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق ديسمبر 2021 بمقدار 2.5 مليار ريال، وبنسبة 4.6%.