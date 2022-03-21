يُعد النجم صالح الشهري من العناصر البديلة التي تشارك بشكل أساسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

صالح الشهري البديل الأكثر مشاركة:

وشارك صالح الشهري كبديل خلال 17 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ليكون أكثر اللاعبين مشاركة كبديل.

ويقود النجوم الأجانب هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الموسم الرياضي الحالي، ومنهم؛ المالي موسى ماريغا، والنيجيري أوديون إيغالو، بجانب الفرنسي بافيتيمبي غوميز الذي رحل في الميركاتو الشتوي.

الهلال هذا الموسم:

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 49 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان، وبفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الشباب، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.