أكد صالح الشهري لاعب المنتخب السعودي على أن الأخضر سيعوض تعادله مع الصين، بالفوز على منتخب أستراليا يوم الثلاثاء المقبل.

التعويض أمام أستراليا

وتحدث الشهري عقب مباراة الصين اليوم قائلًا: “أبارك للقيادة والشعب السعودي على إنجاز التأهل، وكنا نأمل إهداء الفوز اليوم لكن لم نوفق وبإذن الله نعوض في مباراة المنتخب الأسترالي الثلاثاء المقبل”.

ونجح صالح الشهري مهاجم الأخضر في المساهمة بـ 9 أهداف خلال مشاركته في تصفيات كأس العالم مع الأخضر.

وكان الشهري أحرز الهدف الأول لـ الأخضر في الدقيقة الـ45 من ضربة رأسية متقنة، وذلك بعد تمريرة جيدة من قائد الأخضر، سلمان الفرج.

صالح الشهري يساهم في 9 أهداف

سجل الشهري حتى الآن مع الأخضر في التصفيات 7 أهداف وصنع هدفين، ليساهم بـ 9 أهداف حتى الآن في التصفيات.

يذكر أن المنتخب السعودي كان ضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم صباح اليوم، وقبل مباراته أمام الصين، بعد فوز المنتخب الياباني على منتخب أستراليا بهدفين دون رد في الجولة التاسعة.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين المنتخب السعودي والأسترالي كانت انتهت بالتعادل السلبي في مدينة سيدني الأسترالية.