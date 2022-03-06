كشفت تقارير صحفية إسبانية عن انتعاش صفوف الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، بعودة لاعب الوسط، الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي لصفوف الفريق قبل مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي.

فالفيردي جاهز لمواجهة باريس سان جيرمان

وقالت صحيفة ” ماركا” الإسبانية إن لاعب الريال تعافى من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في المباراة الأخيرة أمام ريال سوسييداد بالدوري الإسباني.

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ويستعد الريال لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ” سانتياجو بيرنابيو” في مدريد.

وكان لقاء الذهاب في فرنسا، انتهى بفوز باريس سان جيرمان بهدف دون رد سجله اللاعب الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة الـ94 من عمر اللقاء.