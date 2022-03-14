قصة عشق للمملكة سطرها الأمريكي أندرو إيرفينغ الشهير بـ”درو”، قبل نحو 50 عاماً تقريباً، وما زالت تحكي فصولها إلى اليوم.

تفاصيل القصة ترويها الإعلامية والكاتبة غادة المهنا أباالخيل، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، صورة مبهجة لمجموعة من الأطفال في رأس تنورة التقطت في السبعينات تقريباً.

وقالت غادة المهنا، في تعليقها على الصورة: “ما يثير حماستي هو القصة الشخصية وراء من التقط الصورة وهو الأمريكي أندرو (درو) إيرفينغ.

وأضافت “تواصلت معه لطلب إذنه بالنشر، وقد أمدني بمعلومات لم أتوقعها، أحدها أن إحدى البنات عرفت نفسها وتواصلت معه – عمرها اليوم 57 عاماً”.

معرفة ثقافية لا يمكن تدريسها

وقالت “كما أعرب درو عن استمتاعه بوقته في المملكة ، واكتساب معرفة ثقافية لا يمكن تدريسها في المدرسة – الأمر الذي أفاده كثيرًا في حياته الشخصية والمهنية، وقال إنه يأسف لعدم رؤيته جزءًا كبيرًا من المملكة، وعندما أبلغته بتأشيرات السفر قال إنه لا يعرف بوجودها”.

وتابعت المهنا “أن الأمريكي درو ذكر كيف كان من الصعب في ذلك الوقت الحصول على تأشيرة عمل – حيث اضطر أن يسافر إلى بيروت لمدة أسبوع للحصول على تأشيرة دخول.

الأمريكي درو يبلغ الآن الثمانينيات من عمره، ويستمتع بحياته مع زوجته بين كاليفورنيا ونيفادا، سألته إذا كان بإمكاني وضع ايميله لكي تتواصلوا معه فقال إنه سيكون سعيدًا.

وأضافت “لقد أحب درو -وأشخاصٌ مثل درو- بلدنا، وأعتقد أن التواصل معه من أنحاء المملكة سيجلب له السعادة”.

كذلك أرفقت غادة المهنا صورة للأمريكي درو أثناء عمله في المملكة وقالت “أرفقت لكم صورة لدرو في سنوات شبابه أثناء عمله في السعودية”.