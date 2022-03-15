نفذت الإدارة العامة للشؤون الخدمية، ممثلة بإدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام وبالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب، أعمال الصيانة لأكثر من 1500 دولاب مخصص للمصاحف في المسجد الحرام ضمن استعدادات الرئاسة لموسم رمضان.

تنظيف وتطهير:

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، جابر بن أحمد الودعاني، أنه ضمن أعمال الإدارة الإشراف على تنفيذ صيانة وتنظيف وتطهير وتلميع الدواليب الخاصة بالمصاحف بالمسجد الحرام، والتأكد من تعقيمها ونظافتها على الدوام حرصًا من الرئاسة على توفير بيئة نقية تعين قاصدي البيت الحرام على أداء مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة.

وأكد أن المواد المستخدمة في تلميع الدواليب، مواد طبيعية ذات خصائص ومميزات متوافقة مع المعايير الصحية المتبعة في مواد تطهير الحرم المكي الشريف، ويستخدم مواد صديقة للبيئة وتضمن لمعان الدواليب لوقت أطول.

وقال الودعاني: قامت الإدارة بصيانة أكثر من (1500) دولاب وفق الإجراءات المعتمدة، ويقوم بتنفيذ هذه الأعمال عبر فريق فني مختص، للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبَعة والتأكد من خلوها من أي عيوب باستخدام أحدث التقنيات، وإن العمل مستمر على مدار الساعة لمتابعتها إذا حصلت أي ملاحظات وقتية.

توجيهات السديس:

واختتم الودعاني حديثه بأن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية ووكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية محمد بن مصلح الجابري.