كثّفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال الصيانة بتجهيز العربات والصيانة اللازمة لها، ضمن خطة إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام.

صيانة 300 عربة يوميًّا:

وأوضح مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام، أحمد بن صالح المقاطي، أن الإدارة قامت بصيانة عامة لجميع العربات الكهربائية والعادية، وبلغ عدد عمليات الصيانة قرابة (300) عربة يوميًّا.

وأكد المقاطي أن برنامج صيانة العربات التي وضعته الإدارة والتي تقدمه للمستفيدين من خلال فريق مختص، حيث دعت الحاجة نظرًا لما تتعرض له العربات من أعطال مستمرة يجعلها بحاجة إلى صيانة يوميًّا، وتسعى إلى توفير خدماتها الفنية في عملية الصيانة من خلال طريقة عملها والتأكد من تشغيلها.

رفع كفاءة العمل:

وقال: إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رفعت كفاءة العمل وتطوير أدائها وفق خطة عمل قامت الإدارة بوضعها، وإن فريقًا مختصًّا يقوم برصد الملاحظات الفنية على العربات وعمل الاختبارات والمعايير الفنية لها للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبَعة والتأكد من خلوها من أي عيوب من أجل خدمة رواد بيت الله الحرام.

واختتم حديثه بأن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية ووكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية محمد بن مصلح الجابري، داعيًا الله- عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- خير الجزاء على جهودهما ودعمهما الدائم للحرمين الشريفين.