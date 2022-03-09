رصدت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة، في منطقة الرياض، وبالتعاون ومشاركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شاحنة استغلها مخالفون في نقل أختام ضريبية مزورة.

فرقنا الرقابية في الرياض وبمشاركة @Zatca_sa، تضبط شاحنة استغلها مخالفون في نقل أختام ضريبية مزورة وأكياس معسل مجهولة المصدر، وأكثر من 60 ألف منتج مخالف،

تمت مصادرة المضبوطات وإحالة المخالفين للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.#التستر_جريمة ⛔️ pic.twitter.com/SwWGNRGJCv — وزارة التجارة (@MCgovSA) March 9, 2022

وقالت وزارة التجارة: إنه تم ضبط شاحنة استغلها مخالفون في نقل أختام ضريبية مزورة وأكياس معسل مجهولة المصدر، وأكثر من 60 ألف منتج مخالف.

وأضافت وزارة التجارة، أنه تمت مصادرة المضبوطات وإحالة المخالفين للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.