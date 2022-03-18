‏‎ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لنقله (25) متراً مكعبًا من الحطب المحلي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية .

تطبيق الإجراءات:

‏‎وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

عقوبة رادعة:

‏‎وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة نقل الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، حاثًا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.