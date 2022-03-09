أعلنت مديرية مكافحة المخدرات ضبط (1,272,000) قرص إمفيتامين مخدر بحوزة وافدين عربيين.

تفاصيل الواقعة:

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (1,272,000) قرص إمفيتامين مخدر بحوزة وافدَيْن بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية قاما بتهريبها إلى المملكة مخبأة في شحنة برتقال، وقد تم القبض عليهما بمنطقة الرياض، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.