صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران، بأن قوة المهمات والواجبات الخاصة قبضت على مواطن لنقله بمركبته الخاصة مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالة المخالفة لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافةً إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.