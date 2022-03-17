ألقت شرطة عسير القبض على 3 أشخاص لإيوائهم 5 مخالفين لنظام أمن الحدود.

تفاصيل بيان شرطة عسير

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن قوة المهمات والواجبات الخاصة بقطاع تهامة، قبضت على (3) مقيمين من الجنسية السودانية، لإيوائهم (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في أحد المواقع، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم لجهة الاختصاص، ومن آواهم إلى النيابة العامة، واستكمال إجراءات التحقيق مع مالك الموقع.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافةً إلى التشهير به.

جريمة كبيرة موجبة للتوقيف

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.